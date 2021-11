Paris St. Germain: Trainer Pochettino beschreibt Problem mit Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar

Schockierende Zahlen! So schwach ist Messi bei PSG

Mauricio Pochettino hat bei Paris Saint-Germain wohl einen der anspruchsvollsten Trainerjobs im Weltfußball inne. Als Coach eines Star-Ensembles, das in dieser Form seinesgleichen sucht, ist Pochettino sowohl Trainer als auch Seelsorger für Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi und Co.:

„Das ist die Herausforderung“, sagt er im Interview mit der Daily Mail . „Es stimmt schon, dass es nicht einfach ist, wenn du diese Art von Spielern in deinen Reihen hast.“

Dennoch hat der 49-Jährige keine Angst auch große Namen in die Schranken zu weisen:

Einer dieser Stars ist auch Sergio Ramos. Der 33-Jährige kam vor der Saison ablösefrei von Real Madrid in die französische Hauptstadt, konnte jedoch aufgrund einer Verletzung noch kein Pflichtspiel für den Klub absolvieren.

PSG: Ein Angriff voller Top-Stars – Fluch oder Segen?

Die bisherige Ausbeute Pochettinos in dieser Saison ist durchaus in Ordnung: 18 Spiele, 13 Siege, Tabellenführer in der Liga und der Champions-League-Gruppe, dazu erst zwei Niederlagen.