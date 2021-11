Bundesliga: Ungeimpfte Bayern-Stars erwägen nach Gehaltsstreichung wohl rechtliche Schritte

Wie der BR berichtet, hat der FC Bayern seinen ungeimpften Spielern rückwirkend für die Quarantäne-Zeit tatsächlich das Gehalt gestrichen. Davon hatte die Bild zuerst berichtet. (KOMMENTAR: Gratulation an die Bayern-Bosse!)

Bayern-Verantwortlichen wollen Zeichen setzen

Bereits am Donnerstag wurden die ungeimpften Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting, Michael Cuisance und Joshua Kimmich offenbar über die Entscheidung informiert. (Die Corona-Farce des FC Bayern)

Bayern-Quartett zusätzlich in Quarantäne

Der FC Bayern wollte auf die Meldung des BR nicht reagieren – in der Sendung Sky 90 am Sonntag meldete sich jedoch Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zu Wort: „Wenn das stimmt, was die Bild-Zeitung vermeldet, ist das sicherlich auch als Zeichen zu verstehen, dass der Verein jetzt reagiert.“