Tischtennis-WM: USA/China mit gemeinsamen Mixed-Teams - Boll mit schwerer Auslosung

US-amerikanische und chinesische Tischtennisspieler werden bei den am Dienstag beginnenden Individual-Weltmeisterschaften in Houston gemeinsam antreten, um das 50. Jubiläum der „Ping-Pong-Diplomatie“ zu feiern. Dies gab der Weltverband ITTF bekannt. Vor einer kniffligen Aufgabe gleich zum Auftakt steht indessen Rekordeuropameister Timo Boll.

Die Chinesin Lin Gaoyuan wird mit der Amerikanerin Lily Zhang spielen, während Wang Manyu zusammen mit Kanak Jha im gemischten Doppel antreten wird. Letztere könnten in der zweiten Runde am Donnerstag auf die deutschen Europameister Dang Qiu und Nina Mittelham treffen, das ergab die Auslosung am Sonntagabend (Ortszeit).