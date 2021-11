Zverev nach Triumph von Turin: Erst Urlaub, dann mit hohen Zielen ins neue Jahr

Nach dem Highlight zum Saisonabschluss konnte Alexander Zverev seine wohlverdienten Ferien auf den Malediven kaum erwarten. Es sei „gar kein bisschen“ schade, dass sein erfolgreiches Tennisjahr nun vorbei sei, sagte der Olympiasieger nach seinem zweiten Titel bei den ATP Finals: „Ich habe jetzt Urlaub und darauf freue ich mich.“ Doch bevor er am Montag in Mailand den Flieger Richtung Strand bestieg, fasste er die nächsten großen Ziele schon ins Auge.

In der kommenden Saison soll es endlich mit dem ersehnten ersten Grand-Slam-Titel klappen. "Ich kann nur eins sagen: Ich werde dafür alles tun. Ich werde so viel Arbeit wie möglich reinstecken und meinen Arsch dafür aufreißen, dass es passiert", betonte der 24-Jährige: "Der Rest liegt nicht in meiner Hand." Und wäre dies nicht schon Herausforderung genug, nahm er auch direkt den Angriff auf die Spitze der Weltrangliste ins Visier.