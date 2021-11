Anzeige

NBA: LeBron James schlägt Gegner blutig und fliegt raus - Stewart will ihn verprügeln LeBron schlägt Gegner blutig

Raphael Weber

LeBron James schlägt einen Gegenspieler bei den Detroit Pistons blutig und fliegt raus. Die Situation in Detroit eskaliert, Isaiah Stewart will den Superstar mehrfach verprügeln.

Superstar LeBron James hat in der NBA seinen Gegenspieler blutig geschlagen und damit für eine heftige Eskalation gesorgt.

Beim 121:116 gegen die Detroit Pistons traf der Anführer der Los Angeles Lakers seinen Kontrahenten Isaiah Stewart im 3. Viertel im Kampf um den Rebound mit dem Ellenbogen im Gesicht.

James flog mit einem „Flagrant 2″-Foul vom Feld. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Pistons-Youngster Stewart blutete durch einen Cut am rechten Auge heftig, die Situation drohte danach mehrfach in eine wilde Prügelei auszuarten.

Pistons-Star geht auf LeBron los

Der 20-Jährige rastete komplett aus und musste von gut einem halben Dutzend Teamkollegen und Sicherheitskräften davon abgehalten werden, auf James loszugehen.

Zunächst hatte sich eine Traube aus Spielern der Lakers und Pistons gebildet, die LeBron und Stewart zusammen mit der Schiedsrichter-Crew voneinander trennen wollte.

Immer mehr Staff-Mitglieder kamen hinzu, doch die Situation beruhigte sich nicht - im Gegenteil. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Stewart war überhaupt nicht zu beruhigen, riss sich mehrmals los und rannte unter den aufgeregten Rufen des Publikums in Detroit in Richtung LeBron. Glücklicherweise konnte der 113-Kilo-Riese aber aufgehalten werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

„Keine Ahnung, was er wollte - aber kein einziger Spieler in unserem Team hätte das zugelassen“, sagte Lakers-Star Anthony Davis hinterher über Stewarts Ausraster: „Wir werden unseren Bruder beschützen! So lange ich spiele, habe ich noch nie gesehen, dass ein Spieler das versucht hat.“

Westbrook bestraft

Neben LeBrons Rauswurf kassierte auf Lakers-Star Russell Westbrook ein technisches Foul, weil er sich zwischendurch eingemischt hatte und dadurch für eine zusätzliche Eskalation sorgte, wie Chef-Schiedsrichter Scott Foster danach zu Protokoll gab.

Der Skandal weckt Erinnerungen an die üble Prügelei zwischen Stars der Indiana Pacers, Pistons und Fans in Detroit im Jahr 2004, bekannt als „Malice at the Palace“.

Damals waren Ron Artest (später Metta World Peace) und Jermaine O‘Neal mit Fans geschlagen und waren danach lange gesperrt worden.

Lakers nehmen LeBron in Schutz

So weit kam es glücklicherweise am Sonntag nicht. Die Lakers nahmen ihren Superstar James als Auslöser der Tumulte in Schutz.

„Jeder in der Liga weiß, dass LeBron kein dreckiger Typ ist“, sagte Davis: „Als er gemerkt hat, dass er ihn getroffen hat, hat er gleich zu ihm geschaut, wie um zu sagen: Oh, mein Fehler. Ich wollte das nicht.“

Trainer Frank Vogel gab zu bedenken, dass James zuerst einen Ellenbogenschlag von Stewart in die Rippen bekommen hätte, sah den Rauswurf aber als berechtigt an: „Das war auf jeden Fall genug Kontakt für ein Flagrant 2.“

Davis fand Stewarts Ausraster „unangebracht“ und erklärte: „Du hast einen Cut am Auge, aber das war ein Unfall, keine Absicht. Wir werden nicht zulassen, dass er so auf unseren Bruder losgeht.“

Weder James noch Stewart äußerten sich nach der Partie zum Skandal.

