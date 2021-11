Lyon gegen Marseille nach Flaschenwurf unterbrochen

Das französische Erstligaspiel zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille ist nach einem Flaschenwurf auf Gästespieler Dimitri Payet nach nur wenigen Minuten unterbrochen worden. Der Vize-Europameister von 2016 wollte einen Eckball ausführen, als ihn eine aus dem Publikum geworfene Wasserflasche am Kopf traf. Beide Teams gingen daraufhin in die Kabine. Erst nach mehr als einer Stunde fiel die Entscheidung, die Begegnung fortzusetzen.

Der französische Fußball ist in den vergangenen Monaten immer wieder von Ausschreitungen überschattet worden. Payet war erst im August beim Auswärtsspiel in Nizza ebenfalls von einer Flasche getroffen worden, OGC wurde daraufhin ein Punkt abgezogen. Marseille wiederum muss sein nächstes Heimspiel nach Ausschreitungen in der Partie gegen Paris St. Germain ohne Zuschauer austragen.