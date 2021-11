Ligue-1-Skandal: Lyon vs. Marseille - Dimitry Payet von Flasche getroffen

Zuschauer greifen Spieler an! Heftige Ausschreitungen in Nizza

Während der Partie zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille wird Dimitry Payet von Fans beworfen und am Kopf getroffen. Es droht ein Spielabbruch.

Wieder mal Skandal-Szenen in der Ligue 1: Beim Klassiker am Sonntagabend zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille ist Dimitry Payet folgenschwer verletzt worden. ( NEWS: Alles zur Ligue 1)

Der französische Nationalspieler in Diensten Marseilles wollte in der vierten Minute beim Stand von 0:0 einen Eckball ausführen, als ihn eine gefüllte Wasserflasche am Kopf traf. (SERVICE: Tabelle der Ligue 1)