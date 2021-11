Grand Slam of Darts 2021: Gerwyn Price holt Titel nach Sieg gegen Peter Wright

Machtdemonstration gegen "Snakebite": Price gewinnt Grand Slam of Darts

Gerwyn Price fertigt Peter Wright im Finale des Grand Slam of Darts ab und macht den Titel perfekt.

Gerwyn Price hat beim Grand Slam of Darts seinen dritten Titel perfekt gemacht.

In der Neuauflage des Finals von 2019 startete Price wahrlich im Stile eines Weltmeisters in die Partie und setzte sich schnell auf 4:1 ab. Sein Kontrahent konnte erst mit dem Break und Anschluss zum 3:4 für ein erstes Lebenszeichen sorgen. (Grand Slam of Darts: Ergebnisse und Spielplan)