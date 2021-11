Markus Anfang: Neue Details im Impfpass-Skandal um Ex-Werder-Trainer

Falsch positiver Werder-Spieler wird Anfang zum Verhängnis

Da der Test dann positiv ausfiel, mussten sich am Frankfurter Flughafen alle ungeimpften Passagiere in Quarantäne begeben. Dazu gehörten auch Markus Anfang und sein Co-Trainer Florian Junge. Da der positive Test des Spielers sich wenig später aber als falsch herausgestellt hatte, saßen Anfang und Junge am nächsten Tag wie gewohnt auf der Bank und die Öffentlichkeit blieb in Unkenntnis über den Vorfall.