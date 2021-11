Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Köln, 0:0 (0:0)

Mit diesem Unentschieden verpasste der FSV die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den achten Platz. Drei Siege, sechs Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des 1. FC Köln bei. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Mainz derzeit auf dem Konto.

Als Nächstes steht für die Gastgeber eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (20:30 Uhr) geht es gegen den VfB Stuttgart. Der FC tritt einen Tag später daheim gegen Borussia Mönchengladbach an.