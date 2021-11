Frauen-BL: Wolfsburg verteidigt Tabellenführung

Wolfsburg bleibt in der Frauen-Bundesliga Tabellenführer © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben an der Spitze, feiern in der Bundesliga einen Kantersieg gegen die SGS Essen.

Durch das 5:1 (2:0) gegen die SGS Essen am 9. Spieltag zog der deutsche Pokalsieger mit nun 22 Punkten wieder an Bayern München (21) vorbei, das am Vormittag gegen Carl Zeiss Jena mit 3:0 (1:0) gewonnen hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Frauen-Bundesliga)