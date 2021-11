Bundesliga: 1. FC Köln und Mainz 05 trennen sich 1:1, Burkardt und Özcan treffen

In den Knick! Dieser Traum-Schlenzer schockt Gladbach

Der 1. FC Köln bleibt zum fünften Mal in Serie ohne Sieg. Gegen Mainz 05 lassen die Gäste viele guten Chancen liegen und verlieren zudem Anthony Modeste.

Einen Punkt gerettet, aber die Lebensversicherung verloren: Beim 1. FC Köln ist die Anfangseuphorie in der Fußball-Bundesliga allmählich verflogen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Salih Özcan (47.) traf für den FC, der einen guten Eindruck hinterließ, insgesamt aber deutlich zu viele Chancen vergab. „Wir sind schon zufrieden, den Punkt nehmen wir mit“, erklärte der Torschütze am DAZN -Mikrofon. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Wilder Start auf beiden Seiten

Aufgrund der offensiven Spielweise beider Mannschaften war FSV-Coach Bo Svensson mit hohen Erwartungen in die Partie gegangen. „Es wird einiges geboten für die Zuschauer, das kann ich fast schon versprechen“, hatte der Däne angekündigt.

Sein Versprechen wurde bereits früh eingelöst. Vor 25.500 Fans entwickelte sich von Beginn an das erwartet intensive Spiel ohne Verschnaufpausen. Beide Teams attackierten, suchten blitzschnell den Weg nach vorne und kamen schon zu Beginn immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Köln verliert Modeste

Zu allem Überfluss für die Kölner humpelte Modeste nur kurz darauf nach einem Zweikampf mit Stefan Bell verletzt in die Kabine. Baumgart und Co. forderten für das Foulspiel an ihrem Angreifer die Rote Karte wegen einer Notbremse, Schiedsrichter Deniz Aytekin beließ es aber bei Gelb für den Mainzer Abwehrchef.