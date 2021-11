Peng Shuai & Tennis: IOC-Boss Bach telefoniert mit China-Spielerin

Gut zweieinhalb Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) hat sich das Internationale Olympische Komitee eigenen Ausführungen zufolge offenbar mit Erfolg in den „Fall Peng Shuai“ eingeschaltet. ( NEWS: Alles zum Tennis)

IOC-Präsident Bach: Telefonat mit Peng Shuai

In dem Gespräch mit dem Internationalen Olympische Komitee nun, an dem den Angaben zufolge auch die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission, Emma Terho, und das chinesische IOC-Mitglied Li Lingwei teilnahmen, habe Peng für die Sorge um ihr Wohlergehen gedankt.

Nächste Propaganda Chinas? IOC gibt sich positiv

Die IOC-Granden zumindest gaben sich positiv: „Ich war erleichtert, als ich sah, dass es Peng Shuai gut geht, was unsere Hauptsorge war. Sie schien entspannt zu sein. Ich bot ihr an, sie zu unterstützen und jederzeit mit ihr in Kontakt zu bleiben, was sie offensichtlich zu schätzen wusste“, sagte Terho.

Am Ende des Telefonats soll Bach die Chinesin zu einem Abendessen eingeladen haben, sobald er im Januar in Peking eintreffe. Dieses habe Peng gerne angenommen.

In Chinas Hauptstadt beginnen am 4. Februar die Olympischen Winterspiele. Die Lage war für das IOC und das Ausrichterland schon vor dem Fall Peng Shuai angespannt. Die Uigurenfrage, Hongkong und der Tibet-Konflikt sind wiederkehrende Themen in den internationalen Medien, zuletzt drohte US-Präsident Joe Biden einen diplomatischen Boykott an - für das Regime in Peking ein Affront.