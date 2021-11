WWE Survivor Series heute Nacht: Match-Card, Uhrzeit, TV, Live-Stream

Reales Gift? Diese WWE-Rede hat es in sich

Die WWE Survivor Series sind eine Großveranstaltung mit reichhaltiger Geschichte - und auch die Gegenwart hat einiges an Brisanz zu bieten.

Bei der 35. Auflage des Events heute Nacht stehen wie immer in den vergangenen Jahren die seltenen Duelle zwischen Vertretern der Montagsshow Monday Night RAW und der Freitagssendung Friday Night SmackDown im Mittelpunkt.

Die Matches bei den WWE Survivor Series 2021:

Champion vs. Champion Match: Big E [WWE-Champion, RAW] vs. Roman Reigns [Universal Champion, SmackDown]

Champion vs. Champion Match: Becky Lynch [RAW] vs. Charlotte Flair [SmackDown]

Elimination Match: Team RAW (Austin Theory, Bobby Lashley, Finn Balor, Kevin Owens, Seth Rollins) vs. Team SmackDown (Drew McIntyre, Happy Corbin, Jeff Hardy, King Woods, Sheamus)

Elimination Match: Team RAW (Bianca Belair, Carmella, Liv Morgan, Queen Zelina, Rhea Ripley) vs. Team SmackDown (Natalya, Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Toni Storm)

Champion vs. Champion Match: Damian Priest [US Champion, RAW] vs. Shinsuke Nakamura [Intercontinental Champion, SmackDown]