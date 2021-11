Bundesliga: Christian Heidel schimpft auf Politik wegen 2G-Regel für Profisportler

Ungeimpfte Profisportler wie Bayern-Star Joshua Kimmich sollen nach Willen der Politik bald nicht mehr zum Einsatz kommen dürfen. Das wurde nach der Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Donnerstag angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen in Deutschland verkündet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Christian Heidel, Sport-Vorstand von Mainz 05, redete sich deshalb vor der Partie gegen den 1. FC Köln ( Hier im Liveticker ) in Rage.

„Was Markus Söder kurz nach der Ministerpräsidentenkonferenz von sich gegeben hat, zeigt, was in unserer Politik derzeit los ist“, erklärte der Verantwortliche am DAZN-Mikrofon.