Curlerinnen holen bei EM dritten Sieg im dritten Spiel

Die deutschen Curlerinnen haben einen starken Start in die EM in der norwegischen Olympiastadt Lillehammer erwischt. Das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) bezwang die Schweiz am Sonntag nach 3:5-Rückstand noch 6:5. Mit drei Siegen aus drei Spielen übernahm die deutsche Auswahl in ihrer Gruppe vorerst Platz eins.