2. Liga: Dresden stoppt Niederlagenserie, Abstiegssorgen in Ingolstadt

Dresden mit Sieg nach fünf Niederlagen in Folge © FIRO/FIRO/SID

Dynamo Dresden ist nach fünf Niederlagen in Folge der erhoffte Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen, beim FC Ingolstadt werden die Abstiegssorgen derweil immer größer. Der kampfstarke Aufsteiger aus Dresden setzte sich am 14. Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (1:0) durch und ist nun punktgleich mit dem früheren Bundesligisten auf Platz 13.