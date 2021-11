2. Bundesliga: Dynamo Dresden bezwingt Fortuna Düsseldorf, Heidenheim gewinnt gegen Kiel

"War mir nicht sicher, was passiert": Schmidt überrascht von Verbleib

Dynamo Dresden feiert nach fünf Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg. Heidenheim setzt sich gegen Kiel durch, Ingolstadt verpasst drei Punkte.

Die Sachsen haben ihre Serie von fünf Niederlage in Folge gestoppt und Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (1:0) besiegt. Das Tor des Tages erzielte Christoph Daferner per Foulelfmeter (43.).

An anderer Stelle trennten sich der 1. FC Heidenheim und Holstein Kiel mit 2:1 (1:1). Christian Kühlwetter hatte die Gastgeber bereits nach 47 Sekunden in Führung gebracht, Finn Bartels gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (30.). Der eingewechselte Robert Leipertz sorgte kurz vor dem Ende für die Entscheidung zugunsten der Heidenheimer (85.). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Weiter ohne Sieg bleibt derweil der FC Ingolstadt. Die Schanzer kamen in der heimischen Arena nicht über ein 1:1 gegen den Karlsruher SC hinaus. Dabei war der kriselnde Zweiligist durch ein Eigentor von KSC-Profi Christoph Kobald in Führung gegangen (27.). Dominik Kother glich für die Gäste aus (42.). (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Dresden siegt vor rund 9000 Fans

Vor 8912 Fans feierte Dresden den fünften Saisonsieg - beim nächsten Heimspiel am 5. Dezember gegen den Karlsruher SC müssen die Schwarz-Gelben definitiv ohne die Unterstützung ihrer Anhänger auskommen. Das geht aus einem Kabinetts-Beschluss des Freistaates Sachsen zur Eindämmung des Coronavirus hervor.

Die Düsseldorfer waren besser ins Spiel gekommen, konnten aus ihrer leichten Überlegenheit aber kein Kapital schlagen. Erst nach einer halben Stunde agierten auch die Hausherren druckvoller, der Führungstreffer fiel in der Drangphase.

Erste Kiel-Niederlage unter Trainer Rapp

Kiel kassierte im sechsten Spiel unter Trainer Marcel Rapp die erste Niederlage. Durch die Niederlage beim 1. FC Heidenheim stecken die Störche weiterhin in der Abstiegszone der 2. Bundesliga fest.

Dabei agierte der Gastgeber vor allem in der ersten Halbzeit eher verhalten. Nach dem Seitenwechsel wurde Holstein zunehmend dominanter, dennoch blieben klare Einschussmöglichkeiten zunächst aus.

Abstiegssorgen in Ingolstadt wachsen

Die Abstiegssorgen beim FC Ingolstadt werden immer größer. Die Mannschaft von Trainer Andre Schubert blieb gegen den Karlsruher SC auch im neunten Spiel in Folge ohne Sieg und ist in der 2. Bundesliga weiterhin abgeschlagen Tabellenletzter. Der KSC liegt nach dem vierten Spiel in Serie ohne Sieg weiter im Mittelfeld.