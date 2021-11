Schwache Schlussrunde: Kaymer rutscht in Dubai weit ab

Martin Kaymer mit schlechter Schlussrunde in Dubai © AFP/SID/BEN STANSALL

Golfprofi Martin Kaymer (Mettmann) hat beim Saisonfinale der Europa-Tour die Chance auf ein Top-10-Ergebnis am Schlusstag liegen gelassen. Bei der mit neun Millionen Dollar dotierten World Tour Championship in Dubai spielte der 36-Jährige auf dem Par-72-Kurs eine 76 und rutschte mit 282 Schlägen vom neunten auf den 32. Platz ab.

Kaymer hatte sich als 47. des Race to Dubai nur knapp für das Turnier qualifiziert, bei dem lediglich 53 Golfer am Start waren. Sein letzter Sieg (US Open 2014) liegt mittlerweile mehr als sieben Jahre zurück.