Diener schwimmt zum Doppel-Rekord

Rückenschwimmer Christian Diener hat beim Meeting der Profiliga ISL in Eindhoven zwei deutsche Kurzbahn-Rekorde innerhalb weniger Minuten aufgestellt. Der 28 Jahre alte Potsdamer blieb am Samstag zunächst über 200 m in 1:49,04 Minuten unter seiner eigenen Bestmarke aus dem Jahr 2014. Anschließend verbesserte er als Startschwimmer der Lagenstaffel den 100-m-Rekord auf 49,65 Sekunden.