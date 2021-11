FC Bayern: Gnabry, Musiala, Choupo-Moting und Cuisance in Quarantäne

Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilte, müssen sich Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance in Quarantäne begeben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zuvor hatte sich schon der ungeimpfte Joshua Kimmich in Quarantäne begeben. Der 26-Jährige hatte am Freitag die Liga-Niederlage im Derby beim FC Augsburg (1:2) als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten verpasst.

Schon in zwei Tagen tritt in der FC Bayern in der Champions League bei Dynamo Kiew an (Dienstag, 18.45 Uhr: Dynamo Kiew - FC Bayern München im LIVETICKER) - wirklich viele Auswahlmöglichkeiten hat Trainer Julian Nagelsmann, den das Thema zunehmend nervt, nicht mehr.