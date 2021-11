Rummenigge: Kimmich wird „ein Stück stigmatisiert“

Rummenigge nimmt Kimmich in der Corona-Debatte in Schutz © AFP/SID

Bayern Münchens früherer Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Impfskeptiker Joshua Kimmich in der Corona-Debatte in Schutz genommen. „Ich kenne ihn als seriösen und verantwortungsbewussten Menschen“, sagte Rummenigge in der Sendung „Sky90″ am Sonntag. Der Nationalspieler werde „ein Stück weit stigmatisiert“.