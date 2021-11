FC Bayern: Heldt warnt ungeimpften Kimmich im STAHLWERK Doppelpass vor Konsequenzen

Nach einem Bericht der Bild am Sonntag soll den ungeimpften Profis des FC Bayern München um Joshua Kimmich das Gehalt für die Zeit der Quarantäne gekürzt werden. Kimmich fehlte bei der 1:2-Niederlage beim FC Augsburg , da er als ungeimpfte Kontaktperson eines positiv Getesteten in Quarantäne musste.

Heldt appellierte: „Ich glaube, dass jeder, der in der Öffentlichkeit steht, seiner Verantwortung gerecht werden sollte und sich impfen lassen sollten. Wir haben eine schlechte Impfquote und viele könnten sich an Joshua ein Beispiel nehmen.“

Eine diskutierte Impflicht liege allerdings nicht in der Verantwortung der Vereine, sondern in der der Politik, betonte Heldt. „Unsere Nachbarn in Österreich haben sich klar für eine Impfpflicht entschieden. Hier in Deutschland wird diskutiert. Als Arbeitgeber versucht der FC Bayern seine Möglichkeiten auszuloten.“