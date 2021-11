Slalom in Levi: Dürr erneut mit Podestchance

Skirennläuferin Lena Dürr hat einen Tag nach ihrem emotionalen dritten Platz im finnischen Levi erneut beste Chancen auf einen Stockerl-Platz. Die 30-Jährige liegt vor dem Finale (13.30 Uhr) beim zweiten Weltcup-Slalom in Lappland als Sechste im Zwischenklassement nur 0,30 Sekunden hinter dem dritten Rang zurück.

Diesen belegt die Schweizerin Michelle Gisin. Zur führenden Petra Vlhova (Slowakei), die bereits am Samstag gewonnen hatte, fehlen Dürr 0,66 Sekunden. "Im Mittelteil ist noch was rauszuholen, aber ich bin erstmal zufrieden", sagte sie in der ARD. Zweite ist wie im ersten Rennen Vlhovas Rivalin Mikaela Shiffrin (USA/+0,18 Sekunden).