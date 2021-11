Ringen: Nettekoven beerbt Werner als DRB-Präsident

Jens-Peter Nettekoven ist neuer Präsident des Deutschen Ringer-Bundes und beerbt an der Spitze des Verbandes den langjährigen Chef Manfred Werner.

Bad Mergentheim (SID) - Jens-Peter Nettekoven ist neuer Präsident des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) und beerbt an der Spitze des Verbandes den langjährigen Chef Manfred Werner. Bei der Neuwahl des Präsidiums im Rahmen des Deutschen Ringertages in Bad Mergentheim setzte sich der Landtagsabgeordnete Nettekoven nach dem Rückzug des Mediziners Klaus Johann durch.

In drei Wahlgängen unter den Delegierten der Landesorganisationen hieß es 34:34, laut Satzung hätte danach das Los entscheiden sollen. Johann zog daraufhin nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Nettekoven seine Kandidatur zurück.

Leipold hatte 2000 bei den Sommerspielen in Sydney Freistil-Gold gewonnen, in einer Dopingprobe war aber drei Tage später Nandrolon nachgewiesen worden. Wegen zahlreicher Ungereimtheiten rund um das Nachweisverfahren wurde der heute 52-Jährige für ein Jahr gesperrt und darf sich "Sieger der Olympischen Spiele 2000 in Sydney" nennen - nicht aber Olympiasieger.