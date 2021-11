NBA: Dennis Schröder glänzt auch gegen OKC

Dennis Schröder ist aktuell in Top-Form. Er ist am Sieg seiner Boston Celtics gegen OKC entscheidend beteiligt.

Dennis Schröder (28) hat in der NBA erneut beim Wiedersehen mit einem früheren Klub geglänzt. Einen Tag nach dem Sieg gegen die Los Angeles Lakers (130:108) feierte der Nationalspieler mit den Boston Celtics ein 111:105 über Oklahoma City Thunder.

Schröder, von 2018 bis 2020 für OKC aktiv, stand in der Startformation und kam auf 29 Punkte, sechs Assists sowie vier Rebounds. Die Celtics haben nun erstmals in dieser Saison eine positive Bilanz (9:8), Topscorer der Gastgeber war Jayson Tatum (33).