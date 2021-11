DEL heute live: EHC Red Bull München - Augsburger Panther im TV, Stream auf SPORT1

Für den EHC Red Bull München steht in den nächsten Tagen ein volles Programm an, denn es geht sowohl auf nationalem als auch auf internationalem Eis zur Sache.

SPORT1 ist mittendrin und zeigt gleich drei Partien des EHC live im Free-TV. Los geht‘s mit dem bayerischen Duell gegen die Augsburger Panther in der PENNY DEL am Sonntag ab 16:55 Uhr.

Am Mittwoch ab 17:55 Uhr steht dann das CHL-Achtelfinalrückspiel gegen den Schweizer Vertreter HC Fribourg-Gottéron an, bevor es am Sonntag, 28. November, ab 16:55 Uhr auch das Topspiel in der PENNY DEL gegen Spitzenreiter Adler Mannheim zu sehen gibt.

Nach starkem CHL-Auftritt will München in der PENNY DEL nachlegen

Mit einem 4:2-Auswärtserfolg beim HC Fribourg-Gottéron hat der EHC Red Bull München in der Champions Hockey League (CHL) einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht.

Der Sieg des EHC ist hoch einzuschätzen, denn zuvor waren die Schweizer als einziges Team im gesamten Wettbewerb noch ungeschlagen. Nun will das Team von Coach Don Jackson den Schwung aus der europäischen Königsklasse auch in die heimische Liga mitnehmen: Am Sonntag steht in der PENNY DEL das bayerische Derby gegen die Augsburger Panther an, mit denen noch eine Rechnung offen ist.