NBA: Giannis Antetokounmpo mit historischer Leistung

Giannis Antetokounmpo sorgt mit seiner Leistung gegen die Wagner-Brüder für Aufsehen. Die Bucks kommen langsam in Form.

Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher, das Giannis Antetokounmpo in der Nacht auf Sonntag aufs Parkett zauberte.

32 Punkte, 20 Rebounds und fünf Assists - das war laut Liga-Angaben einem Spieler in weniger als 35 Minuten Spielzeit seit 62 Jahren nicht mehr gelungen. Laut ESPN Stats & Info schaffte der Finals-MVP dieses Kunststück gar in den wenigsten Minuten (30), seitdem diese in der Saison 1951/52 getrackt werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)