FC Bayern reagiert mit Gehaltskürzung auf Impfverweigerer um Kimmich. Kommentar von Pit Gottschalk

Wenn stimmt, was Bild am Sonntag schreib t, kann man den Bayern-Bossen nur gratulieren.

An guten Worten hat es in der Vergangenheit ja nicht gemangelt. Es ist nicht zu tolerieren, dass Joshua Kimmich und die anderen Kollegen, die sich nicht impfen lassen, einerseits ein Millionengehalt aus der Öffentlichkeit ihres Berufs ableiten und andererseits die Flucht ins Private antreten, wenn‘s ums Gemeinwohl geht. Beides geht nicht.

Die Konsequenz des Ego-Trips spürt der FC Bayern bei jedem Tag Quarantäne: Er schwächt die Mannschaft. ( Pleite in Augsburg deckt Bayerns Dilemma auf )

Impfen kann keine Privatsache mehr sein

Fußballprofis sollten dankbar dafür sein, dass ihnen die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und die Politik die Fortsetzung des Bundesliga-Alltags rechtzeitig ermöglicht haben. Dadurch hielt sich in der Pandemie ihr finanzieller Schaden in Grenzen, während anderswo im Land Menschen in Kurzarbeit geraten sind und um ihre Existenz bangen.