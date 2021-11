FC Bayern: Konsequenzen offenbar für Kimmich und ungeimpfte Spieler

Der FC Bayern zieht einem Bericht zufolge Konsequenzen, kürzt offenbar ungeimpften Spielern in Quarantäne das Gehalt. Auch Joshua Kimmich muss demnach Einbußen in Kauf nehmen

Der FC Bayern soll seinen ungeimpften Spielern rückwirkend für deren Quarantäne-Zeit kein Gehalt zahlen, wie die Bild am Sonntag berichtet. (KOMMENTAR: Gratulation an die Bayern-Bosse!)

Danach sollen Joshua Kimmich und die der Meldung zufolge ebenfalls ungeimpften Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance an die Säbener Straße einbestellt worden sein.

Der bereits zum zweiten Mal als Kontaktperson eines Corona-Positiven in Quarantäne befindliche Kimmich wurde dabei zugeschaltet, hieß es weiter. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In Bayern gilt bereits seit Anfang November, dass Ungeimpfte in Quarantäne keinen Anspruch auf Lohn vom Arbeitgeber haben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kimmich: Gehaltseinbußen wegen Quarantäne?

So musste der Starspieler zuletzt sowohl nach einer DFB-Reise in der WM-Qualifikation in Quarantäne als auch erst vor wenigen Tagen angesichts des Kontakts mit einem Infizierten im privaten Umfeld.