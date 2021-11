FC Barcelona siegt bei glanzlos Xavi-Debüt

Beim Debüt von Klub-Idol Xavi hat der schwächelnde spanische Traditionsklub FC Barcelona seinem neuen Trainer einen Sieg beschert. Im Duell mit dem Stadtrivalen Espanyol setzte sich der 26-malige Fußball-Meister dank eines Treffers von Memphis Depay mit 1:0 (0:0) durch und machte in der Tabelle von La Liga einen Sprung von Platz neun auf sechs. Der niederländische Nationalspieler verwandelte in der 48. Minute einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter.