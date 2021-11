Nach Skandal um Anfang: Teroddes Rekordtor reicht nur für Schalker Remis in Bremen

Umkämpfte Partie in Bremen endet Unentschieden © FIRO/FIRO/SID/.

Der Skandal um Ex-Trainer Markus Anfang hat die Profis von Werder Bremen nicht unbeeindruckt gelassen. Die Hanseaten kamen im Duell der Bundesliga-Absteiger gegen Schalke 04 über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden nicht hinaus und verloren im Kampf um die Rückkehr in die Erstklassigkeit weiter an Boden.

Torschütze des Tages war zunächst Simon Terodde, der in der 82. Minute per Kopfball seinen insgesamt 154. Zweitligatreffer erzielte und damit zum alleinigen Rekordschützen vor Dieter Schatzschneider avancierte. In der neunten Minute der Nachspielzeit verwandelte allerdings Niclas Füllkrug einen umstrittenen Foulelfmeter zum Endstand.