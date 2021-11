2. Bundesliga: Terodde alleiniger Rekord-Torschütze

Torjäger Simon Terodde von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat sich am Samstag mit seinem 154. Treffer zum alleinigen Rekord-Torschützen der 2. Fußball-Bundesliga gekrönt. Terodde traf gegen Werder Bremen in der 82. Minute per Kopf und zog am früheren Hannoveraner Dieter Schatzschneider vorbei.