FC Bayern: Joshua Kimmich kaum zu ersetzen - bekommt Nagelsmann ein Problem?

Bei der Niederlage in Augsburg enttäuscht Marcel Sabitzer. Für die Bayern könnte dies in der kommenden Zeit zu einem echten Problem werden.

Nagelsmann kritisiert Sabitzer

Der ungeimpfte Kimmich musste innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal in Quarantäne und verpasste damit das Spiel in Augsburg.

Kimmich nur schwer zu ersetzen

Das Fehlen des Nationalspielers am 12. Spieltag könnte für den Spitzenreiter nur der Beginn eines echten Dilemmas werden , nachdem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag bestätigte, dass man über eine 2G-Regel auch für Fußballprofis nachdenke.

Salihamidzic: „Das ist keine Fußball-Diskussion mehr“

„Der Corona-Wirbel wird sicherlich auf der Agenda oben stehen, weil er das aktuell in ganz Deutschland tut“, sagte er. Die Niederlage damit in Verbindung zu bringen, „diese Ausrede oder was man auch immer dazu sagen will, nehmen wir aber nicht an.“