La Liga: Koeman muss Kritik von Profi des FC Barcelona einstecken

Knapp einen Monat ist es her, seit Ronald Koeman den FC Barcelona verließ. Nun tritt der erste Barca-Profi gegen den Niederländer nach.

Es war das bestimmende Thema beim FC Barcelona in den letzten Oktobertagen. (SERVICE: Alles Wichtige zu LaLiga)

„Die Mannschaft hatte kein Vertrauen mehr in seine Vorstellungen“, erzählte der 22-Jährige dem katalanischen Fernsehsender TV3. „Es herrschte nicht die Atmosphäre, die wir brauchten. Die Leute waren nicht glücklich“, ergänzte der Innenverteidiger, der unter Ronald Koeman zum Nationalspieler Spaniens reifte.

Er und seine Teamkollegen hätten die Notwendigkeit einer Veränderung gespürt, nachdem die Katalanen weder individuell, noch im Kollektiv überzeugen konnten, wie Mingueza verriet: „Wenn die Dynamik nicht gut ist, tut jeder, was er kann, aber wir haben auch nicht an das geglaubt, was wir konnten.“