FC Barcelona & Sergio Agüero: Karriereende offenbar unvermeidlich

Nach Medien-Informationen wird der an Herzproblemen leidenden Sergio Agüero zurücktreten. Schon bald soll die Entscheidung offiziell werden.

Bereits in der Vorwoche hatten spanische Medien berichtet, die bei Agüero festgestellten Herzrhythmusstörungen seien zu gravierend, um weiterhin als Profi-Sportler zu spielen.

FC Barcelona: Sergio Agüero wohl tatsächlich vor Rücktritt

„Angesichts der Gerüchte möchte ich Euch mitteilen, dass ich die Anweisungen der Klub-Ärzte befolge, Tests und Behandlungen durchführe und innerhalb von 90 Tagen sehen werde, wie es mit mir weitergeht. Immer positiv", so Agüero, der zur aktuellen Behauptung von Romero bisher nicht reagierte.

In einer kurzen, aber emotionalen Botschaft bei Instagram hatte der Argentinier zudem erklärt: „Mir geht es gut und ich blicke dem Reha-Prozess frohen Mutes entgegen. Ich will euch allen für die vielen Nachrichten bedanken - die Zuneigung macht mein Herz heute stärker." Die Nachricht versah er mit zwei Herz-Emojis in den Barca-Farben.