Trampolin-WM: Pfleiderer verpasst Einzel-Finale

Matthias Pfleiderer hat bei den Trampolin-Weltmeisterschaften in Baku das Finale in der olympischen Einzel-Konkurrenz am Sonntag verpasst.

Matthias Pfleiderer hat bei den Trampolin-Weltmeisterschaften in Baku das Finale in der olympischen Einzel-Konkurrenz am Sonntag verpasst. Der 26 Jahre alte Sportsoldat aus Stuttgart musste in der Vorschlussrunde seine Kür nach sechs von zehn Sprüngen abbrechen und kam nur auf den 18. Platz.