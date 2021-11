Erstes Ligator von Messi: PSG marschiert weiter vorneweg

Paris St. Germain marschiert in der französischen Fußball-Meisterschaft weiter souverän vorneweg. Das Team um Superstar Lionel Messi, der mit seinem ersten Ligator den Endstand herstellte, bezwang den FC Nantes in Unterzahl mit 3:1 (1:0) und liegt nach 14 Spielen mit 37 Punkten deutlich vor der Konkurrenz.

Ein Eigentor von Dennis Appiah (81.) und der Messi-Treffer (87.) bescherte den Parisern doch noch den zwölften Saisonsieg und eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr) bei Manchester City. In der Königsklasse ist PSG noch ungeschlagen, in der Ligue 1 steht lediglich eine Niederlage mit 0:2 bei Stade Rennes am 3. Oktober zu Buche.