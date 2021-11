Premier League & Manchester United: Solskjaer vor Aus nach Watford-Pleite

Nach fünf Niederlagen aus den letzten sieben Premier-League-Partien sind für den ohnehin heftig in der Kritik stehenden Coach Ole Gunnar Solskjaer die Aussichten auf eine Weiterbeschäftigung damit rapide gesunken.

Manchester United: Solskjaer nach Pleite in Watford vorm Aus

„Ich glaube, ich kann das umdrehen. Ich glaube immer an mich. Ich fühle mit den Fans. Mir geht es genauso wie ihnen. Es ist uns peinlich, den Weg zu verlieren, wir haben einen sehr schlechten Lauf“, wurde der frühere Starspieler hinterher in englischen Medien zitiert.

Ehe Solskjaer am Mikrofon der Premier League hinsichtlich seiner Zukunft nebulös erklärte: „Wir haben eine gute Kommunikation. Wenn der Klub darüber nachdenkt, etwas zu tun, dann ist eine Angelegenheit zwischen mir und dem Klub.“

Die Pleite in Watford lag vor allem an einer desolaten ersten Halbzeit, in der auch Superstar Cristiano Ronaldo mit unterging und ansonsten nur durch ein wegen Abseitsposition aberkannten Treffers (78.) auffiel.