Tennis, ATP Finals: Alexander Zverev - Novak Djokovic, LIVE im TV, Stream, Ticker

Gelingt in Turin die Wiederholung von Tokio? Alexander Zverev will am Samstag bei den ATP Finals gegen Topfavorit Novak Djokovic ins Endspiel einziehen - so wie schon auf dem Weg zu Olympia-Gold im Sommer.

Duell mit Djokovic weckt Erinnerungen an Olympiasieg

Zverev: „Jedes Match war eng“

Doch zu viel in Erinnerungen und Emotionen in Verbindung mit Djokovic will der 24-Jährige gar nicht schwelgen. Die Glücksgefühle in Tokio oder auch Revanchegelüste für die schmerzhafte Fünfsatz-Niederlage jüngst im Halbfinale der US Open - all das blendet Zverev in seiner Matchvorbereitung aus. „Wir sind nicht mehr in Tokio oder New York, wir sind in Turin“, sagte er bestimmt: „Ich bereite mich auf ein sehr schweres und sehr langes Match vor.“ (Kalender der ATP-Saison 2021)