Dortmund nutzt Bayern-Patzer - Leverkusen beendet Sieglos-Serie

Pokalsieger Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga Boden auf Spitzenreiter Bayern München gut gemacht. Der BVB gewann am Samstag sein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 2:1 (0:0) und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den Titelverteidiger, der am Vorabend beim FC Augsburg überraschend mit 1:2 (1:2) verloren hatte. Donyell Malen (56.) und Marco Reus (85.) trafen für Dortmund, Roberto Massimo glich zwischenzeitlich aus (63.).