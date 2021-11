Der VfL Wolfsburg holt dank Doppelschlag gegen Arminia Bielefeld einen Punkt

Bielefeld kontrolliert erste Halbzeit

Wimmer trieb den Ball über rechts nach vorne, zog nach innen, und hob den Ball sehenswert in den Strafraum. Dort lief Masaya Okugawa perfekt ein und traf per Volley aus der Drehung ins linke Eck (11.).

Wolfsburg versuchte in der Folge den Ausgleich zu erzielen, blieb aber die gesamte erste Hälfte über harmlos. Es wirkte fast so, als wenn die Wölfe das 0:1 verwalten wollten.

Für Bielefeld war es so in der ersten Halbzeit leicht die Führung zu verteidigen. Die Arminen gingen erstmalig in dieser Saison in einem Heimspiel mit einer Führung in die Pause. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)