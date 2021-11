Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – SpVgg Greuther Fürth, 4:0 (3:0)

Lars Stindl bediente Jonas Hofmann, der in der achten Spielminute zum 1:0 einschoss. Florian Neuhaus machte in der 27. Minute das 2:0 von Gladbach perfekt. Fürth wurde deutlich abgehängt, als Alassane Alexandre Pléa nach Vorarbeit von Stindl auf 3:0 für Borussia Mönchengladbach erhöhte (42.). Die Borussia gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für einen komfortablen Vorsprung sorgte Hofmann, der nach Zuspiel von Stindl zum 4:0 zugunsten der Gastgeber traf (56.). Letztlich kam Gladbach gegen SpVgg Greuther Fürth zu einem verdienten 4:0-Sieg.