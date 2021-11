Borussia Dortmund nutzt Bayern-Patzer - Marco Reus mit entscheidendem Tor

Großer Erleichterung bei Borussia Dortmund: Dank eines späten Treffers durch Marco Reus haben die Schwarz-Gelben den VfB Stuttgart mit 2:1 niedergerungen und sich bis auf einen Punkt an den FC Bayern herangeschoben.

Der Rekordmeister hatte am Freitag eine 1:2-Schlappe beim FC Augsburg kassiert. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Das entscheidende Reus-Tor fiel erst in der 85. Minute. Zuvor hatte Roberto Massimo die Führung durch Donyall Malen ausgeglichen.

Der BVB feierte damit auch eine gelungenen Generalprobe für das „Endspiel“ in der Champions League am Mittwoch bei Sporting Lissabon. Bei den Gästen werden nach dem fünften Ligaspiel in Folge ohne Sieg die Sorgen immer größer.