Bundesliga: Bayer Leverkusen besiegt VfL Bochum mit 1:0 - Adli erzielt erstes Bundesliga-Tor

Bayer Leverkusen ist zurück in der Erfolgsspur!

Adli trifft per Kopf - Riemann klärt erst hinter der Linie

Neuzugang Amine Adli stellte mit seinem ersten Bundesliga-Treffer bereits in der 3. Minute die Zeichen auf Sieg. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ohne etatmäßigen Mittelstürmer musste Adli wie schon gegen Betis Sevilla in der Europa League vor der Länderspielpause zusammen mit Jung-Nationalspieler Florian Wirtz stürmen.

22.538 Zuschauer sahen einen flotten Beginn in der BayArena. Bochums Elvis Rexhbecaj traf bereits nach zwei Minuten den Pfosten. Besser machte es Adli, der bei seinem Kopfball Glück hatte, dass VfL-Keeper Manuel Riemann den Ball erst knapp hinter der Linie parierte. Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte umgehend auf sein Handgelenk, wo ihm die Torlinientechnik direkt den vollen Umfang des Balls hinter der Torlinie bestätigte.

Wirtz vergibt Chance zur Vorentscheidung

In der Folge erarbeitete sich Leverkusen ein leichtes Übergewicht und hätte durch Wirtz erhöhen müssen, der nach schönem Anspiel von Robert Andrich völlig freistehend neben das Tor köpfte (16.).

Dies rächte sich nur nicht, weil Takuma Asanos Schuss nach Ablage von Sebastian Polter abgeblockt wurde (26.). Leverkusen musste sich wie so häufig in dieser Spielzeit vorwerfen lassen, seine hochkarätigen Chancen nicht zu verwerten. Wirtz verzog aus guter Position erneut knapp, kurz vor der Pause scheiterte Daley Sinkgraven freistehend am stark reagierenden Riemann.