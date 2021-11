Bundesliga: TSG Hoffenheim gewinnt gegen RB Leipzig souverän

Die TSG Hoffenheim gewinnt ihr Heimspiel gegen RB Leipzig souverän. Die Leipziger zeigen sich nach der Länderspielpause in desolater Verfassung und rutschen in der Tabelle weiter ab.

Die Sachsen unterlagen nach einer harmlosen Vorstellung bei der TSG Hoffenheim 0:2 (0:1) und blieben damit auch im sechsten Anlauf auswärts sieglos. Die leidenschaftlich kämpfenden Kraichgauer stellten ihrerseits durch den fünften Saisonsieg den Anschluss an die internationalen Ränge her. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Gastgeber erwischten vor 13.233 Zuschauern in der Pre-Zero-Arena den besseren Start in die Partie und setzten sich in den ersten 25 Minuten in der Hälfte der Leipziger fest.