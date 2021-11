3. Liga: Eintracht Braunschweig – Türkgücü München, 2:0 (1:0)

Martin Kobylanski bediente Lion Lauberbach, der in der 18. Spielminute zum 1:0 einschoss. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Eintracht Braunschweig für sich beanspruchte. Bryan Henning schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Kobylanski zum 2:0 zugunsten des Gastgebers verwertete (48.). In den 90 Minuten war Braunschweig im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Türkgücü München und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.