2. Liga: SV Darmstadt 98 – FC St. Pauli, 4:0 (4:0)

In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer nicht. Darmstadt schickte St. Pauli mit 4:0 vom Platz. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der SV Darmstadt 98 als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Gleich zu Spielbeginn sorgte Phillip Tietz mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Patric Pfeiffer für eine frühe Führung des Heimteams (5.). Nach der Vorarbeit von Klaus Gjasula stellte Braydon Manu das Ergebnis auf 2:0 (28.). Luca Pfeiffer gelang ein Doppelpack (38./40.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Darmstadt dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Bis zum Schlusspfiff durch den Unparteiischen betrieb der FC St. Pauli nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten des SV Darmstadt 98.