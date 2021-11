ATP Finals: Medwedew schaltet Ruud aus und greift erneut nach dem Titel

Der US-Open-Champion aus Russland erreichte beim Saisonabschluss der besten Tennisprofis des Jahres in Turin mit einer dominanten Vorstellung das Endspiel, gegen den norwegischen Überraschungs-Halbfinalisten und Turnierdebütanten Casper Ruud kam Medvedev am Samstag zu einem ungefährdeten 6:4, 6:2.

Für Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) steht damit fest, dass ihm auf der Jagd nach dem zweiten Titel beim Saisonfinale nach 2018 der schwerstmögliche Weg bevorsteht. Nicht nur muss er am Samstagabend (21.00 Uhr) im Halbfinale den Topfavoriten und Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) ausschalten, am Sonntag (17.00 Uhr) bekäme er es im Finale erneut mit seinem Angstgegner Medwedew zu tun.

Gegen den Weltranglistenzweiten hatte Zverev bereits in der Vorrunde seine fünfte Niederlage nacheinander kassiert. Mit dem Erfolg gegen Ruud, der als erster Norweger überhaupt bei den ATP Finals angetreten war, baute Medvedev seine beeindruckende Serie beim Saisonfinale auf neun Siege in Folge aus. Im vergangenen Jahr in London hatte der 25-Jährige ungeschlagen triumphiert.