Premier League: FC Chelsea gewinnt souverän gegen Leicester City

Der FC Chelsea hat sein Auswärtsspiel am 12. Spieltag der Premier League souverän mit 3:0 (2:0) gegen Leicester City gewonnen.

Linksverteidiger Ben Chilwell hatte bereits in der 4. Minute die Chance zur Führung für die Blues, scheitere aber mit einem strammen Schuss aus kurzer Distanz an der Latte. Nur wenige Minuten später waren die Gäste dann allerdings erfolgreich, als Antonio Rüdiger den Ball nach einem Eckball von Ben Chilwell im Tor unterbrachte (14.).

Der Tabellenführer ließ nach dem Führungstreffer nicht locker, kam durch N'Golo Kanté kurz nach der Führung zur nächsten Chance und baute seinen Vorsprung durch selbigen schließlich in der 28. Minute aus. Der Weltmeister von 2018 vollendete mit dankbarer Unterstützung der passiven Foxes-Abwehr einen Sololauf von der Mittellinie mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:0.

Der FC Chelsea, bei dem Antonio Rüdiger und Kai Havertz von in der Startelf standen, war von Anfang an dominant und ließ den Gastgebern keine Chance. Ohne Torschuss und mit nur 30 Prozent Ballbesitz gingen die Foxes in die Pause.